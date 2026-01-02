Arci Avellino ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare le spese di viaggio di otto cittadini palestinesi arrivati in Italia a seguito di un ricongiungimento familiare. Il percorso di reintegrazione è stato complesso e ostacolato da condizioni politiche difficili. Questo gesto mira a favorire un sostegno concreto alle famiglie coinvolte, contribuendo ad alleviare le difficoltà logistiche legate al loro insediamento nel nostro paese.

È stata attivata una raccolta fondi solidale per sostenere le spese di viaggio necessarie all’arrivo in Italia di otto cittadini palestinesi che hanno ottenuto il ricongiungimento familiare al termine di un percorso lungo e complesso, reso particolarmente difficile dalle condizioni politiche e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Arci Avellino, raccolta fondi per spese di viaggio di famiglia palestinese

Leggi anche: Con il concerto di Capodanno, torna la raccolta fondi per sostenere le spese scolastiche delle famiglie in difficoltà

Leggi anche: La Cupola d’oro di via Venini? Una centrale di raccolta fondi per Hamas mascherata da charity per il popolo Palestinese

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Biliardo e solidarietà all’Arci Campetto: raccolta fondi per il reparto pediatrico con l’associazione Tive6 - Alla presenza di un pubblico numeroso e appassionato, presso l’Arci Campetto della Spezia, la solidarietà è scesa in campo a favore dell’associazione ... msn.com

Una raccolta fondi per il circolo Arci 1° Maggio svaligiato dai vandali: “Non ci spegneranno” - Parte la gara di solidarietà per il Circolo Arci 1° Maggio di Nichelino, alle porte di Torino, che ha subito un furto con scasso a metà marzo. torino.repubblica.it

È nata Eureka!, la rete degli sportelli sociali dell’Arci. Un insieme di 41 spazi che ogni giorno offrono ascolto, informazione e supporto sociale in tutta Italia. Li trovi ad Avellino, Benevento, Bologna, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Collegno, Empoli, Gela, Ge - facebook.com facebook