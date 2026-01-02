Appuntamento a gennaio per il rinnovo di Maignan | ecco la posizione del Milan
A gennaio si approfondirà la questione del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Nei prossimi giorni è programmato un incontro tra le parti per discutere il prolungamento del contratto del portiere francese. La situazione sarà monitorata attentamente nelle prossime settimane, in attesa di eventuali sviluppi che possano confermare o modificare la posizione del club e del giocatore.
Milan, continuano le notizie sul possibile rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri. Previsto un incontro nelle prossime due settimane. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, offerta ufficiale a Maignan per il rinnovo: la posizione del portiere francese
Leggi anche: Maignan Juve, il francese è sempre più lontano dal Milan: nessun appuntamento per il rinnovo, cosa filtra sul futuro del portiere
Rinnovo Maignan: il Milan accelera per blindare il “Magic Mike” rossonero. Questa la strategia del club - Rinnovo Maignan, nei prossimi giorni ci sarà un vertice decisivo tra il Milan e il portiere francese sul prolungamento del contratto Mentre il mercato di gennaio 2026 ruota freneticamente attorno ai n ... milannews24.com
Rinnovo Maignan: il Milan accelera per blindare il “muro” francese fino a quella stagione. Il punto - Tra scadenze eccellenti e priorità tecniche, il futuro della porta rossonera passa per la firma di Magic Mike. calcionews24.com
Pagina 1 | Maignan e il rinnovo alla Leao: l'offerta del Milan, il ruolo di Allegri e l'alternativa per giugno - Il club rossonero e il portiere francese al lavoro per prolungare il contratto, svolta vicina: le cifre e la situazione ... tuttosport.com
, ! Sabato 3 gennaio, dalle 9.30 alle 21, va in scena l’ultimo appuntamento del Paniere Natalizio del Sabato. L’ultima giornata prima di rimettere le luci al lor - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.