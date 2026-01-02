Appuntamento a gennaio per il rinnovo di Maignan | ecco la posizione del Milan

A gennaio si approfondirà la questione del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Nei prossimi giorni è programmato un incontro tra le parti per discutere il prolungamento del contratto del portiere francese. La situazione sarà monitorata attentamente nelle prossime settimane, in attesa di eventuali sviluppi che possano confermare o modificare la posizione del club e del giocatore.

Milan, continuano le notizie sul possibile rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri. Previsto un incontro nelle prossime due settimane. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

