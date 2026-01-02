Appuntamento a gennaio per il rinnovo di Maignan | ecco la posizione del Milan

A gennaio si approfondirà la questione del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Nei prossimi giorni è programmato un incontro tra le parti per discutere il prolungamento del contratto del portiere francese. La situazione sarà monitorata attentamente nelle prossime settimane, in attesa di eventuali sviluppi che possano confermare o modificare la posizione del club e del giocatore.

Rinnovo Maignan: il Milan accelera per blindare il “muro” francese fino a quella stagione. Il punto - Tra scadenze eccellenti e priorità tecniche, il futuro della porta rossonera passa per la firma di Magic Mike. calcionews24.com

Pagina 1 | Maignan e il rinnovo alla Leao: l'offerta del Milan, il ruolo di Allegri e l'alternativa per giugno - Il club rossonero e il portiere francese al lavoro per prolungare il contratto, svolta vicina: le cifre e la situazione ... tuttosport.com

, ! Sabato 3 gennaio, dalle 9.30 alle 21, va in scena l’ultimo appuntamento del Paniere Natalizio del Sabato. L’ultima giornata prima di rimettere le luci al lor - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.