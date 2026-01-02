Approdi di Natale | teatro musica e narrazione immersiva a Santa Maria di Portosalvo

Da napolitoday.it 2 gen 2026

Dal 5 al 7 gennaio, la chiesa di Santa Maria di Portosalvo ospita “Approdi di Natale”, una rassegna gratuita che propone spettacoli dal vivo, musica e narrazione. L’evento si focalizza sui temi dell’accoglienza, dell’inclusione e della comunità, offrendo un’occasione di incontro e riflessione in un contesto storico e suggestivo. Un appuntamento per vivere momenti culturali in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Dal 5 al 7 gennaio, la cinquecentesca chiesa di Santa Maria di Portosalvo farà da cornice ad "Approdi di Natale", rassegna ad ingresso gratuito, che fonde spettacolo dal vivo, musica e narrazione, ponendo al centro i temi dell'accoglienza, dell'inclusione e della comunità.

approdi di natale teatro musica e narrazione immersiva a santa maria di portosalvo

© Napolitoday.it - Approdi di Natale: teatro, musica e narrazione immersiva a Santa Maria di Portosalvo

Nostos Teatro: alla Befana in scena “Nella Neve – Storie di Natale dal mondo”; Le Vie del Natale approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio.

