Approdi di Natale | teatro musica e narrazione immersiva a Santa Maria di Portosalvo

Dal 5 al 7 gennaio, la chiesa di Santa Maria di Portosalvo ospita “Approdi di Natale”, una rassegna gratuita che propone spettacoli dal vivo, musica e narrazione. L’evento si focalizza sui temi dell’accoglienza, dell’inclusione e della comunità, offrendo un’occasione di incontro e riflessione in un contesto storico e suggestivo. Un appuntamento per vivere momenti culturali in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Dal 5 al 7 gennaio, la cinquecentesca chiesa di Santa Maria di Portosalvo farà da cornice ad "Approdi di Natale", rassegna ad ingresso gratuito, che fonde spettacolo dal vivo, musica e narrazione, ponendo al centro i temi dell'accoglienza, dell'inclusione e della comunità.

