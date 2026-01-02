appalti e servizi crescita record per la provincia

Nel 2025, la Provincia di Padova ha registrato una crescita significativa nel settore degli appalti e dei servizi. Sono state avviate 77 procedure di gara, per un totale di 72,9 milioni di euro, segnando un aumento di quasi 12 milioni rispetto all’anno precedente. Questo risultato riflette un impegno costante nel potenziare le infrastrutture e i servizi pubblici, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

Un 2025 da record per la Provincia di Padova. Nel corso dell'anno sono state avviate 77 procedure di gara, per un importo complessivo di 72,9 milioni di euro, quasi 12 milioni in più rispetto all'anno precedente. Il dato conferma il ruolo consolidato dell'ente come punto di riferimento per gli.

