Appalti e servizi crescita record per la Provincia di Padova

Nel 2025, la Provincia di Padova ha registrato una crescita significativa nel settore degli appalti e dei servizi, avviando 77 procedure di gara per un totale di 72,9 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’importo complessivo è aumentato di circa 12 milioni di euro, evidenziando un andamento positivo e una maggiore attività nella gestione degli appalti pubblici.

