Appalti e servizi crescita record per la Provincia di Padova
Nel 2025, la Provincia di Padova ha registrato una crescita significativa nel settore degli appalti e dei servizi, avviando 77 procedure di gara per un totale di 72,9 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’importo complessivo è aumentato di circa 12 milioni di euro, evidenziando un andamento positivo e una maggiore attività nella gestione degli appalti pubblici.
Un 2025 da record per la Provincia di Padova. Nel corso dell’anno sono state avviate 77 procedure di gara, per un importo complessivo di 72,9 milioni di euro, quasi 12 milioni in più rispetto all’anno precedente. Il dato conferma il ruolo consolidato dell’ente come punto di riferimento per gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
