Anziano derubato di 800 euro al bancomat | 37enne arrestato accusato di 14 furti in 4 mesi | Video
Un uomo di 37 anni è stato arrestato e portato in carcere con un’ordinanza cautelare, accusato di aver commesso 14 furti ai danni di anziani nel Pinerolese tra agosto e novembre 2025. Tra le vittime, anche un anziano derubato di 800 euro al bancomat. L’indagine ha portato all’identificazione dell’autore di questi episodi, che si sono svolti principalmente nei comuni limitrofi.
È stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 37enne che accusato di ben 14 furti commessi ai danni degli anziani e tutti nel Pinerolese e comuni limitrofi tra l’agosto e il novembre 2025. La misura cautelare, emessa dalla sezione gip del tribunale ordinario di Torino, è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Marito e moglie derubano anziano al bancomat, poi prelevano 2mila euro. In casa oltre 100mila euro in contanti
Leggi anche: Truffa del finto incidente, anziano derubato di 4.500 euro da tre donne
Derubava anziani al bancomat nel pinerolese, in carcere un trentasettenne - L'uomo, in carcere dal 23 dicembre al Lorusso e Cotugno, avrebbe rapinato nella seconda metà dell'anno 14 anziani nel pinerolese ... rainews.it
Anziano derubato di 800 euro - Il presunto autore, un pinerolese, è ora accusato di furto aggravato e di utilizzo indebito di carte di pagamento ed è ristretto, dal 23 dicembre, nella casa circondariale Lorusso e Cutugno. torinotoday.it
La Spezia, anziana derubata: badante rinviata a giudizio. Spariti oltre 160 mila euro - Matilde Jazmin Ramos Bajana, accusata di aver derubato l'anziana che accudiva, è stata rinviata a giudizio. ilsecoloxix.it
Paura a Livorno, anziano aggredito sulla porta di casa e derubato - facebook.com facebook
Come in Arancia meccanica, anziano picchiato e derubato da cinque ladri: preso a pugni, coltello puntato alla gola x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.