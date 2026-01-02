Anziano derubato di 800 euro al bancomat | 37enne arrestato accusato di 14 furti in 4 mesi | Video

Un uomo di 37 anni è stato arrestato e portato in carcere con un’ordinanza cautelare, accusato di aver commesso 14 furti ai danni di anziani nel Pinerolese tra agosto e novembre 2025. Tra le vittime, anche un anziano derubato di 800 euro al bancomat. L’indagine ha portato all’identificazione dell’autore di questi episodi, che si sono svolti principalmente nei comuni limitrofi.

