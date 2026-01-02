**Antisemitismo | Giorgis ' a ripresa riunione senatori Pd confronto con Delrio e tutto il gruppo' **

Durante la ripresa dei lavori parlamentari, il gruppo del Partito Democratico si riunirà per affrontare vari temi, tra cui anche la questione dell’antisemitismo. La discussione si svolgerà in modo collegiale, con la partecipazione di membri come Giorgis e Delrio, al fine di definire strategie e posizioni condivise. L’obiettivo è mantenere un confronto aperto e costruttivo, nel rispetto dei valori democratici e della coesione interna del partito.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Alla ripresa dei lavori parlamentari, ci sarà una riunione del gruppo e discuteremo tutti insieme. Sul merito, prima del confronto, non è possibile ancora dire nulla". Il senatore Pd, Andrea Giorgis, interpellato dall'Adnkronos risponde così sullo stato dei lavori sul testo dem sull'antisemitismo. A Giorgis, il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, prima della pausa natalizia aveva dato il mandato di coordinare il lavoro per arrivare a un testo che faccia sintesi tra le varie sensibilità interne ai dem. Compreso Graziano Delrio che aveva già presentato un suo ddl, sottoscritto da diversi riformisti dem, e che al momento il senatore non ha ritirato.

