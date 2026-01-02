Anniboletti ha rotto il patto elettorale

Sauro Anniboletti, consigliere comunale di Umbertide recentemente passato al Pd, è stato chiamato alle dimissioni dai gruppi di maggioranza. Le organizzazioni politiche coinvolte, tra cui Riformisti – Umbertide Cambia e Centro Democratico, sottolineano come questa decisione rappresenti una violazione del patto elettorale originario. La questione evidenzia le tensioni interne alla coalizione e l’importanza della coerenza tra impegni elettorali e scelte politiche.

UMBERTIDE - Sauro Anniboletti si deve dimettere. A chiedere il passo indietro del consigliere comunale passato di recente al Pd, i Riformisti - Umbertide Cambia, Centro Democratico Umbertide, Umbertide Partecipa e Psi, ovvero quei "Progressisti per l'innovazione" che ne avevano sostenuto la candidatura a sindaco nel 2023 e che ora parlano di "scelta strettamente personale che rompe il patto elettorale fondativo". "Non si comprende – dicono – come Anniboletti possa rompere la coalizione per poi dichiarare che il suo obiettivo da uomo delle istituzioni sia lavorare per unire il centrosinistra e i progressisti.

