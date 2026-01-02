Anni di battaglie di retroguardia per l' ambiente e una visione per il futuro Su Prime Video il docu-film sul sovrano Con una voce narrante d' eccezione

Su Prime Video, un docu-film approfondisce la figura di Carlo III, esplorando le sue battaglie ambientali e la visione di un futuro sostenibile. Con una voce narrante d’eccezione, il film ripercorre il percorso di un sovrano che ha dedicato anni di impegno alla tutela dell’ambiente, sfidando scetticismi e stereotipi. Un’occasione per comprendere le motivazioni e le sfide di un leader impegnato nel promuovere un cambiamento duraturo.

