Anni di battaglie di retroguardia per l' ambiente e una visione per il futuro Su Prime Video il docu-film sul sovrano Con una voce narrante d' eccezione
Su Prime Video, un docu-film approfondisce la figura di Carlo III, esplorando le sue battaglie ambientali e la visione di un futuro sostenibile. Con una voce narrante d’eccezione, il film ripercorre il percorso di un sovrano che ha dedicato anni di impegno alla tutela dell’ambiente, sfidando scetticismi e stereotipi. Un’occasione per comprendere le motivazioni e le sfide di un leader impegnato nel promuovere un cambiamento duraturo.
C ’è stato un tempo in cui le passioni di Carlo III per l’agricoltura biologica e la sostenibilità venivano liquidate con un sorriso scettico, relegate alle eccentricità di un principe di Galles destinato a diventare re in età avanzata. Oggi, però, quella visione trova spazio in Finding Harmony: A King’s Vision, il documentario evento che debutterà il prossimo 6 febbraio 2026 su Prime Video. Narrato dalla voce profonda di Kate Winslet, il film è il ritratto di un uomo che ha scelto di scommettere sulla natura molto prima che diventasse un’urgenza globale. Re Carlo III, i libri per conoscerlo meglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
