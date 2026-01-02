Animalisti gravi ferimenti di gatti con arma da fuoco nell' aretino

Due gatte sono state trovate con gravi ferite da arma da fuoco a Bibbiana, nel territorio di Arezzo. L’incidente, avvenuto recentemente, ha suscitato preoccupazione tra gli animalisti e le autorità locali. Le condizioni delle animali sono state valutate dai veterinari, mentre le indagini per identificare il responsabile sono in corso.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Due gatte trovate con gravi ferite da arma da fuoco a Bibbiana, in provincia di Arezzo. Lo rende noto l'associazione animalista Lo Scudo di Pan, secondo cui gli animali sarebbero stati colpiti da armi da fuoco 'verè e non da armi ad aria compressa. Una delle due gatte presenta una zampa gravemente compromessa. I veterinari stanno valutando l'applicazione di una protesi per consentirle di recuperare una qualità di vita adeguata. Le condizioni dell'altra sono più critiche: oltre alla zampa lesionata, nel corpo sono stati riscontrati numerosi pallini di piombo. I veterinar i stanno studiando le modalità di intervento per salvarle la vita.

