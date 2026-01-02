Andrea Ponzoni chi era l’istruttore di Cantù morto precipitando col parapendio a Suello

Andrea Ponzoni, istruttore di parapendio di Cantù, è deceduto a Suello durante una manovra acrobatica. Durante l’evento, è rimasto impigliato nella vela e non è riuscito a riprendere il controllo né ad aprire il paracadute d’emergenza, provocando la sua caduta. L’incidente si è verificato nei cieli della Brianza, lasciando un vuoto nel mondo del volo libero.

Suello (Lecco) – È finito nella vela durante una manovra acrobatica nei cieli della Brianza, senza riuscire più a riprenderne il controllo né ad aprire il paracadute d’emergenza. Andrea Ponzoni, pilota di parapendio di 37 anni di Cantù, nella tarda mattinata di ieri è morto sul colpo, dopo essere precipitato al suolo in prossimità del campo di atterraggio di Suello. Un pilota esperto. Andrea, Ponz per tutti gli amici del Parapendio Club Scurbatt di Suello e della Scuola di volo di parapendio dell’Aero Club del Monte Cornizzolo, era un pilota di parapendio professionista e dallo scorso maggio era diventato un istruttore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Ponzoni, chi era l’istruttore di Cantù morto precipitando col parapendio a Suello Leggi anche: Incidente in parapendio a Lecco, muore a 37 anni Andrea Ponzoni: era appena diventato istruttore di volo Leggi anche: Incidente fatale in parapendio, la vittima è Andrea Ponzoni di Cantù Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente in parapendio a Lecco, muore a 37 anni Andrea Ponzoni: era appena diventato istruttore di volo - È Andrea Ponzoni il 37enne che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 gennaio, si è schiantato al suolo mentre volava con il parapendio nel territorio ... fanpage.it

Morto Andrea Ponzoni, pilota esperto di parapendio: è precipitato dopo il lancio dal Cornizzolo - Dopo essere decollato dal monte Cornizzolo, il pilota ha perso il controllo della vela precipitando da diverse decine di metri da altezza. msn.com

Lecco, istruttore di parapendio 37enne precipita sotto gli occhi dei compagni e muore: chi era Andrea Ponzoni - Ponzoni era diventato istruttore di parapendio nel maggio scorso entrando a far parte della squadra dell’Aero Club Monte Cornizzolo. milano.corriere.it

E’ Andrea Ponzoni il 37enne morto nel tragico incidente con il parapendio - facebook.com facebook

Perde il controllo del parapendio e si schianta nel Lecchese: morto Andrea Ponzoni, 37 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.