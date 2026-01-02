Andrea Paris arriva al Panettone con lo spettacolo Riapparis

Prosegue il programma ‘natalizio’ del Teatro Panettone di Ancona, dove continuano ad andare in scena spettacoli capaci di divertire grandi e piccoli. Questa sera (ore 21) sul palco salirà Andrea Paris, il quale proporrà il suo spettacolo dal titolo ‘Riapparis’. Torna così in scena l’ illusionista comico che trasforma ogni spettacolo in un’esperienza indimenticabile. La sua magia va oltre il semplice intrattenimento: tocca corde emozionali, facendo riflettere lo spettatore su temi legati alla meraviglia, alla curiosità e alla ‘connessione umana’. Nel 2019 Paris partecipa ad ‘Italia’s Got Talent’, dove si classifica al secondo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Paris arriva al Panettone con lo spettacolo "Riapparis" Leggi anche: Lo spettacolo di Notre Dame de Paris arriva al Nelson Mandela Forum Leggi anche: Cosma Barbafiera arriva al teatro 'Atto Zero' con lo spettacolo "Musicomico" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Andrea Paris arriva al Panettone con lo spettacolo Riapparis; Al teatro Panettone l’attore e illusionista Andrea Paris, star dei social«La mia forza è il pubblico»; Circo e teatro al Panettone. Feste di Natale nel segno della risata e dell’improvvisazione per il palco dorico; Il teatro Panettone si trasforma in un “Circo”. Tre appuntamenti con magia, clown, poesia, satira e visioni apocalittiche. Andrea Paris arriva al Panettone con lo spettacolo "Riapparis" - Prosegue il programma ‘natalizio’ del Teatro Panettone di Ancona, dove continuano ad andare in scena spettacoli capaci di divertire ... msn.com

Al teatro Panettone l’attore e illusionista Andrea Paris, star dei social«La mia forza è il pubblico» - Il 2026 del teatro Panettone di Ancona si aprirà venerdì sera in bilico tra magia e teatro, con “l’apparizione” in scena di Andrea Paris. msn.com

Circo, magia e tanta comicità. Al Panettone di Ancona una ricca offerta a partire dal 28 dicembre con “iPaint” - Sotto le feste, Matteo Pallotto, Alessandro Gimelli, il Teatro Pirata e Andrea Paris faranno sognare e divertire un pubblico ... corriereadriatico.it

Al teatro Panettone l’attore e illusionista Andrea Paris, star dei social«La mia forza è il pubblico» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.