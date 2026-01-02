Andrea Orlando | Il centrosinistra ha già una leader nazionale ed è Elly Schlein

Andrea Orlando afferma che il centrosinistra ha già una leader nazionale, Elly Schlein, e indica la direzione per il 2026. L’ex ministro sottolinea inoltre le criticità del governo sulla questione della siderurgia italiana, evidenziando un fallimento nella gestione di questo settore strategico. Le sue dichiarazioni pongono l’attenzione sulle sfide future del partito e sulle necessità di un’azione concreta per il rilancio economico del paese.

L'ex ministro indica la rotta per il 2026: «E sul futuro della siderurgia italiana il governo ha fallito».

