Ancora un' auto contromano sulla Statale 36
Un veicolo è stato avvistato in marcia contromano sulla Statale 36, creando una situazione di rischio per tutti gli utenti della strada. La prontezza di alcuni automobilisti ha evitato conseguenze più gravi. Si ricorda l'importanza di rispettare le norme del codice della strada per garantire la sicurezza di tutti.
Ancora un'auto contromano lungo la Statale 36; ancora una situazione di grande pericolo che, solo per fortuna e per la prontezza di altri automobilisti, non si è trasformata in tragedia.Allo svincoloCome ricostruisce il collega Matteo Filacchione di LeccoToday, nel pomeriggio di ieri a Lecco una. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
