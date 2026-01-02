Ancora un furto a Salerno | ladri spostano le telecamere prima di entrare in casa
A Salerno continua l’incremento dei furti nelle zone residenziali, con malviventi che agiscono con strategie sempre più organizzate. Recentemente, alcuni ladri hanno spostato le telecamere di sorveglianza prima di commettere i furti nelle abitazioni dei rioni collinari. Questa situazione evidenzia la crescente esigenza di sistemi di sicurezza efficaci e di maggiore attenzione da parte dei cittadini.
Non si arresta l’ondata di furti che sta colpendo gli appartamenti e le villette dei rioni collinari. L’ultimo episodio è avvenuto in via San Nicola del Pumbolo, una strada interna che si trova tra il quartiere di Torrione Alto e Pastena, dove nella notte di Natale ignoti hanno messo a segno un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
