Ancora spari contro la chiesa dello Zen il prete porge l' altra guancia | Nessun odio per voi

A pochi giorni dal primo episodio di tensione, nello Zen si registrano nuovi spari contro la chiesa. Il sacerdote, rimasto ancora una volta calmo, ha dichiarato di non provare odio nei confronti di chi ha compiuto gli atti. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza della comunità.

Sale la tensione allo Zen dove, a pochi giorni dal primo episodio, sono stati esplosi altri colpi di arma da fuoco contro la chiesa. Non si placa l'ondata di violenza nel quartiere periferico dove ignoti hanno sparato contro l'ingresso secondario, in via Fausto Coppi.

Spari contro la chiesa, nuova intimidazione allo Zen di Palermo - Segni di colpi di pistola esplosi all'interno dell'androne del teatro della parrocchia di San Filippo Neri, dopo quelli scoperti nei giorni scorsi all'esterno dello stesso teatro; è l'ultimo ... rainews.it

Nuovi spari contro la chiesa dello Zen, proiettili nel muro e danni all'impianto elettrico - La chiesa di San Filippo Neri, nel quartiere Zen di Palermo, è stata nuovamente bersaglio di colpi d'arma da fuoco. lasicilia.it

Tgs. . Gli spari contro la chiesa, il contesto criminoso dello Zen Servizio di Davide Ferrara - facebook.com facebook

Dopo gli spari contro il portone della chiesa dello Zen, parla il parroco: «Non abbiamo paura, ma non possiamo far finta di niente» x.com

