Ancona impazzisce d’allegria In quattromila per la Michielin Poi un dj set a ritmo sfrenato

Ancona ha accolto il nuovo anno con il concerto di Francesca Michielin, attirando circa quattro mila persone in piazza Cavour. Dopo l’evento, la serata è proseguita con un DJ set a ritmo vivace, offrendo un momento di svago e condivisione ai presenti. Nonostante le aspettative, l’afflusso di pubblico e l’atmosfera sono stati in linea con i consueti ritmi della città, segnando un inizio di anno sobrio e partecipato.

Ancona ha salutato il 2025 con il concerto di Francesca Michielin che non ha infiammato piazza Cavour come ci si aspettava. Tra le sue hit più conosciute, alcune cantate con la voce di Fedez riprodotta virtualmente ( Cigno nero, Chiamami per nome, Magnifico ), un omaggio a Kate Bush, la Michielin ha lanciato alcuni messaggi, uno in particolare ben indirizzato: "Non sparate i botti, rispettate le persone e i cani, fatelo anche per la mia Calogera" ha chiesto la cantante veneta che ad Ancona si era portata la sua amata cagnolina, molto suscettibile, come la quasi totalità dei cani, ai petardi. Poi una riflessione: "Il 2025 è stato un anno bellissimo ha detto la Michielin che non ha lanciato messaggi alla città che la stava ospitando ; ho compiuto 30 anni, per me è uno step molto importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona impazzisce d’allegria. In quattromila per la Michielin. Poi un dj set a ritmo sfrenato Leggi anche: Francesca Michielin, Nicola Pigini e Dj Elion: ed è "Ancona che brinda". Attese 10mila persone Leggi anche: Un Capodanno da 87mila euro: prima i Gemelli diversi, poi il dj set La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ancona impazzisce d’allegria. In quattromila per la Michielin. Poi un dj set a ritmo sfrenato - Per la cantante veneta non c’era il pubblico delle grandi occasioni, ma l’hanno seguita da tutta Italia. msn.com

