Anche nove società ravennati in campo al Torneo della Befana

Il 19° Torneo della Befana di Adriasport coinvolge quest’anno nove società di Ravenna, offrendo un’occasione di confronto e crescita per i giovani calciatori. L’evento, in programma il 19 gennaio, rappresenta un momento importante per la comunità sportiva locale, promuovendo valori di fair play e collaborazione. Un appuntamento che unisce sport e tradizione, contribuendo allo sviluppo del calcio giovanile nella regione.

Il 19° Torneo della Befana di Adriasport è pronto a scaldare i cuori degli amanti del calcio giovanile. La manifestazione, che prenderà il via domani per concludersi lunedì con le finali, riunirà ben 103 squadre in rappresentanza di 54 società sportive provenienti da diverse regioni italiane, dalla Calabria al Piemonte, oltre che dall'Emilia Romagna, tra le quali, ai nastri di partenza, ci saranno anche tante formazioni di Parma e provincia, ma anche di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara, oltre a ben 9 società della provincia di Ravenna, oltre a quattro compagini internazionali provenienti dall'estero, precisamente dalla Romania e addirittura dal lontano Giappone.

