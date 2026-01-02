Anatomie spontanee la mostra

Il 9 gennaio, negli spazi di Parentesi di TWM Factory, apre Anatomie Spontanee, una mostra che presenta opere e ricerche sviluppate nel 2025. L’esposizione raccoglie progetti legati ai percorsi Anatomie del Nutrimento, promosso da Cities Art Projects, e Roots and Routes, realizzato da Latitudo Art. Un’occasione per approfondire tematiche legate all’alimentazione e alle radici culturali attraverso il lavoro di diversi artisti.

Roma: "Anatomie spontanee", elementi in trasformazione al Parentesi di TWM Factory. Anatomie spontanee - Lo spazio espositivo Parentesi di TWM Factory (Roma), presenta la mostra Anatomie spontanee, a cura di Paola Farfaglio e Benedetta Carpi De Resmini.

Anatomie Spontanee - La mostra, curata da Paola Farfaglio e Benedetta Carpi De Resmini, riunisce opere che indagano il cibo come gesto culturale, ... exibart.com

