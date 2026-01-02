Rúben Amorim ha commentato la situazione del Manchester United, sottolineando che difficilmente il club effettuerà acquisti durante il mercato di gennaio. Secondo l'allenatore, per costruire un 3-4-3 efficace servono investimenti significativi e tempo, elementi che al momento sembrano non essere disponibili. Questa dichiarazione chiarisce l’attuale strategia del team e le aspettative per il mercato in corso.

Rúben Amorim ha rivelato che il Manchester United difficilmente farà operazioni nel mercato dei trasferimenti e che questo mese non ci sono state conversazioni riguardo a nuovi acquisti. Intanto, però, la sua squadra occupa il sesto posto in classifica con 30 punti, alla pari con il Chelsea del fu Maresca. Il quotidiano inglese Daily Mail riporta: “Con un’espressione severa, Amorim ha anche avvertito che lo United potrebbe presto scivolare giù nella classifica di Premier League, nonostante il sesto posto attuale alla vigilia della sfida di domenica contro il Leeds a Elland Road”. Amorim contraddittorio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Amorim: «Se vogliamo giocare un 3-4-3 perfetto, servono molti soldi e tempo. Mi sa che non accadrà»

