Ambrosino in prestito al Venezia fino a giugno | se il club salirà in Serie A resterà anche nella prossima stagione
Giuseppe Ambrosino si sta trasferendo in prestito dal Napoli al Venezia, con l’accordo valido fino a giugno. Se il Venezia riuscirà a ottenere la promozione in Serie A, il giocatore rimarrà anche nella prossima stagione. La trattativa rappresenta un’opportunità per Ambrosino di consolidare la sua esperienza in una squadra che punta a raggiungere la massima serie.
Giuseppe Ambrosino è vicino ad approdare al Venezia in prestito dal Napoli. Ambrosino al Venezia in prestito. Scrive Nicolò Schira su X: Giuseppe Ambrosino a Venezia da Napoli, la trattativa è alla fase finale: in prestito fino a giugno, che verrà automaticamente prolungato per un’altra stagione se il Venezia arriverà in Serie A. Excl. – Giuseppe #Ambrosino to #Venezia from #Napoli is at the final stage on loan until June, which will be automatic extend for another season if Venezia arrive in Serie A. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2026 L’attaccante: «Lo spogliatoio? Conte tiene in considerazione tutti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Serie B, Calciomercato Venezia – Ambrosino ai dettagli: tutte le ultimissime; Sky - Il Venezia fa sul serio per Ambrosino: la formula dell'affare! Ci pensano anche due club di Serie A; Di Marzio – “Il Venezia vuole Ambrosino, anche altri due club su di lui”; Ambrosino in uscita, c'è il Venezia in pole: sul piatto un prestito con obbligo di riscatto in caso di A.
ULTIM’ORA MERCATO – Altra uscita: Ambrosino passa al Venezia in prestito con opzione! - Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e si trasferisce in Serie B al Venezia. ilnapolionline.com
ESCLUSIVA TB - Schira: "Venezia, in arrivo Ambrosino del Napoli" - Giuseppe Ambrosino al Venezia dal Napoli, siamo all'atto finale, per lui contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione. tuttob.com
Venezia: piace Ambrosino del Napoli - Come riporta Trivenetogoal, Giuseppe Ambrosino è uno degli obiettivi del Venezia sul mercato di gennaio. tuttob.com
Marchetti (Sky) a Radio Marte: «Escluderei la partenza di Lang. Chiesa è molto difficile arrivi. Lucca, Ambrosino, Vergara e Marianucci hanno bisogno di andare in prestito per trovare minutaggio». - facebook.com facebook
Mercato #Napoli, due azzurri verso la cessione: #Ambrosino e #Marianucci via in prestito x.com
