Recenti sviluppi hanno confermato che Denis Kapustin, comandante del Corpo dei Volontari Russi, è ancora vivo e attivo sul campo. La sua presunta morte in combattimento si è rivelata infondata, portando a nuove riflessioni sul conflitto in corso. L’Ucraina ha inoltre incassato con successo la taglia sulla sua testa, segnando un altro episodio in questa complessa vicenda.

Denis Kapustin, il comandante del Corpo dei Volontari Russi (RDK) non è morto in combattimento e, per quanto sia molto discutibile la sua figura, vive e lotta ancora al fianco degli ucraini. «Una risata vi seppellirà» avrebbe detto Michail Bakunin, guarda caso russo anche lui. O per essere più vicini ai contemporanei: «Sorridete, siete su Scherzi a parte». Di certo, l’ultima operazione architettata da Kyrylo Budanov è una beffa amarissima per i servizi segreti di Vladimir Putin. A renderla nota è stato lo stesso capo dell’Intelligence militare ucraina (HUR), collegandosi in video su Telegram con Kapustin e il comandante dell’unità speciale Timur che ha gestito sul campo la sua momentanea scomparsa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Altra beffa per Putin, Kapustin è vivo e l’Ucraina ha incassato la taglia

Leggi anche: Kapustin è vivo: intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio

Leggi anche: Putin: "In Occidente c'è chi ha capito come finire subito la guerra in Ucraina, ma Kiev non ha fretta"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ucraina, Kapustin è vivo: la beffa da 500mila dollari ai servizi segreti russi; Kapustin è vivo: intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio.

Kapustin è vivo: intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio - A confermarlo è la Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino ... reggiotv.it