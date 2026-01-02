La stazione AV di Creti rappresenta un progetto di alta velocità in fase di sviluppo, con un investimento di circa dieci milioni di euro. Situata in una posizione isolata, questa fermata obbligatoria mira a collegare le aree periferiche, mantenendo una distanza strategica da centri abitati e infrastrutture principali. Un’opera che, pur avanzando, suscita dubbi sulla sua utilità e sul reale beneficio per il territorio.

Dieci milioni già spesi, un progetto che avanza e una stazione dell’Alta Velocità pensata per stare lontana da tutto e da tutti. A Creti il futuro corre veloce. ma nella direzione sbagliata: tra scelte al risparmio, territori ignorati e polemiche istituzionali, prende forma l’ennesima grande opera che divide prima ancora di servire. Un’idea contestata, scollegata e già simbolo perfetto di come in Italia si riesca a progettare il nulla con grande determinazione. L’Italia ci sta provando: tra studi, carte, milioni già stanziati e conferenze stampa a base di tramezzini, avanza spedito il progetto della stazione dell’Alta Velocità di Creti, ovvero l’idea geniale di piazzare un hub ferroviario in mezzo ai campi, dove manco il grillo osa chiedere indicazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alta Velocità? Sì, ma per i cinghiali: la stazione AV di Creti, fermata obbligatoria per il Nulla

Leggi anche: Alta Velocità, approvato l'Odg per la stazione a Soragna. De Vanna: "E' incomprensibile, da anni lavoriamo per la fermata alle Fiere"

Leggi anche: Alta Velocità, Matteo Salvini: "Il Frecciarossa manterrà la fermata a Parma"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Circolazione ripresa dopo un'ora, ma disagi su Alta Velocità e Intercity. Coinvolti una decina di treni tra Frecce e collegamenti nazionali - facebook.com facebook