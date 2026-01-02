Almanacco di venerdì 2 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’Almanacco di venerdì 2 gennaio offre una panoramica sugli eventi storici più significativi avvenuti in questa data, insieme ai compleanni di personaggi illustri, al santo del giorno e a un proverbio popolare. Una sintesi chiara e accurata per conoscere i fatti principali e le tradizioni associate a questa giornata, nel rispetto della semplicità e dell’obiettività.
Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sul questa giornata.Oggi è venerdì 2 gennaio è il 2° giorno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Venerdì 2 gennaio Il Sole sorge alle 08:01 e tramonta alle 16:57. Il culmine è alle 12:28. Durata del giorno otto ore e cinquantasette minuti. La Luna sorge alle 07:55 con azimu - facebook.com facebook
