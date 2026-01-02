Almanacco del mondo 2026 | Trump l' Europa e i loro nemici

L’Almanacco del mondo 2026 analizza le dinamiche geopolitiche di quest’anno, con particolare attenzione agli Stati Uniti, all’Europa e alle tensioni che li coinvolgono. In questo contesto, si evidenziano le sfide interne e le relazioni internazionali che influenzano la stabilità globale. Un quadro chiaro e obiettivo delle principali evoluzioni politiche e sociali che caratterizzano il 2026, offrendo una visione approfondita e informativa.

Nel 2026, gli Stati Uniti agiranno come il principale catalizzatore di instabilità globale. Il divario tra la presidenza Trump e la sua base elettorale, anche alimentato da un costo della vita ancora elevato, spingerà il presidente verso una mobilitazione elettorale permanente in vista delle elezioni di metà mandato. Questo ripiegamento interno non comporterà un isolazionismo passivo, ma un unilateralismo transazionale: l'amministrazione Trump disinvestirà in misura ancora maggiore dalle tradizionali alleanze multilaterali per concentrare le proprie risorse su obiettivi chiari di diretto interesse nazionale.

Agenda 2026 – Ancora un anno con le guerre al centro. Pochi gli appuntamenti elettorali, due gli eventi planetari - Nel mondo, c’è un americano che dice le cose giuste ma nessuno le ascolta: è Papa Leone XIV. ilfattoquotidiano.it

Il 2025 e il 2026: due anni che si incontrano sotto la regia di Trump - Lo scenario vede in primo piano la guerra in Ucraina, quella in Medio Oriente, le crisi in Africa e nelle Americhe. msn.com

