Allegri e il capodanno tra battute e strategie | retroscena prima di Cagliari-Milan

Prima di Cagliari-Milan, l’atmosfera tra allenamenti e strategie si fa più intensa. Tra momenti di relax e analisi tattiche, il team prepara con attenzione la sfida, mantenendo un equilibrio tra concentrazione e leggerezza. In questo contesto, la vigilia si snoda tra piccoli dettagli e scelte strategiche, senza rinunciare a un'attenzione puntuale alle esigenze di un’occasione speciale come il capodanno.

