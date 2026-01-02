Allarme strade ghiacciate 2 incidenti in Appennino | grave un 52enne

Nella regione dell’Appennino, le condizioni delle strade sono risultate pericolose questa mattina a causa del ghiaccio. Due incidenti sono avvenuti all’alba, coinvolgendo diverse vetture. Tra le persone coinvolte, un uomo di 52 anni si trova in condizioni gravi. Le autorità raccomandano massima prudenza e attenzione alla guida in queste condizioni atmosferiche per prevenire ulteriori incidenti.

Reggio Emilia, 2 gennaio 2026 – Doppio incidente all’alba a causa del ghiaccio sulle strade dell’Appennino. Lo schianto più grave è avvenuto alle 7,36 a Fora di Cavola, nel comune di Toano, sulla Sp19 che attraversa la val Secchia. A scontrarsi, un Fiat Doblò guidato da un 52enne e una BmwX1 condotta da una donna di 35 anni. La peggio è andata all’uomo che è stato liberato dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere e poi trasportato d’urgenza in codice rosso all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, riportando un trauma toracico importante: era cosciente, ma è grave. La donna invece è stata portata in codice giallo all’ospedale di Sant’Anna di Castelnovo Monti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

