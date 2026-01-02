A Follonica, la recente delibera comunale sulla redistribuzione delle aree per residenza e attività produttive solleva preoccupazioni tra i giovani. La decisione, presentata come un semplice atto tecnico, potrebbe influire sul futuro abitativo e lavorativo dei residenti, contribuendo a un fenomeno di espulsione che interessa la città del Golfo. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa scelta per comprendere le sue ripercussioni sulla comunità locale.

FOLLONICA "La delibera approvata dal Consiglio comunale sulla verifica delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive non è un atto tecnico come tanti. È un documento che, di fatto, certifica una mancanza: oggi a Follonica non esistono aree per edilizia ex legge 167, non esistono piani di recupero, non esistono strumenti pubblici attivi per l’abitare". È questo il commento del consigliere comunale Giacomo Manni (Gruppo Misto) al seguito dell’approvazione della delibera durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il consigliere ha evidenziato che Follonica è piena di giovani che lavorano e studiano, ma sono pochi quelli che decidono di rimanerci a vivere e questo perché i prezzi per acquistare o anche solo affittare un appartamento sono troppo alti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme casa nella città del Golfo: "Così espelliamo i nostri giovani"

Leggi anche: Capello lancia l’allarme: «Abbiamo sbagliato tutto nella crescita dei nostri giovani». Poi tira in ballo anche la Juventus

Leggi anche: Dante e fiabe di Perrault. Denso fine settimana nella città del Golfo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sparisce dalla festa di Capodanno e scatta l'allarme: ma un 46enne veneto dormiva sul divano di casa - facebook.com facebook