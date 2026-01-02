Alla scuola ’Ressi-Gervasi’ un nuovo impianto fotovoltaico

La scuola media Ressi-Gervasi di Cervia sta migliorando la propria efficienza energetica attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico integrato, del valore di circa 180.000 euro. Questa iniziativa mira a favorire un uso più sostenibile delle risorse e a ridurre l’impatto ambientale dell’edificio scolastico, contribuendo a un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Continuano i lavori di miglioramento per la scuola media Ressi-Gervasi di Cervia. L'amministrazione intende costruire impianti fotovoltaici integrati per una cifra di 180mila euro. Questo intervento rappresenta un passo significativo verso l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico, con l'obiettivo di ridurre i consumi e promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili. L'installazione dei pannelli fotovoltaici permetterà di coprire una parte significativa del fabbisogno energetico della scuola, garantendo così un risparmio economico nel medio-lungo periodo e offrendo agli studenti un ambiente più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

