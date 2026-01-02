’Alfonsine Cammina’ | tra socialità e sport
"Si tratta di un gesto concreto il cui obiettivo è quello di unire salute, sport e sicurezza. Camminare non è da considerarsi soltanto un’attività fisica alla portata di tutti, ma anche una bella occasione finalizzata a promuovere il benessere, la socialità e uno stile di vita attivo ". Così Roberta Contoli e Laura Beltrami, assessore rispettivamente allo Sport e alla Salute del Comune di Alfonsine, commentano l’iniziativa, denominata ‘ Alfonsine Cammina ’, gruppo di cammino (a partecipazione libera e gratuita) costituitosi nella cittadina all’inizio dello scorso ottobre a seguito di un corso di ‘Walking Leading’ organizzato dall’Ausl della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Ferrara premiata come Città Europea dello Sport 2027: un riconoscimento per la crescita, la socialità e l’inclusione attraverso lo sport
Leggi anche: Tennis in carrozzina, spettacolo e inclusione alle Atp Finals: “Così lo sport favorisce recupero, socialità e autonomia”
LUCI PER LA PACE Torna per la Vigilia di Natale la tradizionale camminata "Luci per la Pace", organizzata in collaborazione con A.S.D. Podistica Alfonsinese, Avis Alfonsine, Amare Alfonsine e Centro sociale Il Girasole. Partenza alle 20 da Piazza Monti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.