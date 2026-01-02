Alessia Marcuzzi e Mia come gemelle | sulla neve mamma e figlia vestono coordinate

Alessia Marcuzzi ha scelto le Dolomiti per iniziare il nuovo anno, condividendo con la figlia Mia Facchinetti un momento di relax sulla neve. Le due sono apparse in abiti coordinati, sottolineando il rapporto speciale tra madre e figlia. Un’immagine di semplicità e complicità che riflette un legame autentico, lontano da ogni forma di spettacolarizzazione.

