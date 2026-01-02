Alessandro Nesta racconta la telefonata per la Lazio | Riattaccai mia moglie disse | ma sei scemo?

Alessandro Nesta rivela un episodio significativo legato alla sua carriera di allenatore, risalente a qualche anno fa. Ricorda una telefonata importante per la Lazio e il momento in cui, dopo averla conclusa, sua moglie gli rivolse una battuta che lo fece riflettere. Un retroscena che mostra come abbia affrontato le sfide e le incertezze del percorso professionale, mantenendo sempre equilibrio e determinazione.

