Alessandro Nesta racconta la telefonata per la Lazio | Riattaccai mia moglie disse | ma sei scemo?
Alessandro Nesta rivela un episodio significativo legato alla sua carriera di allenatore, risalente a qualche anno fa. Ricorda una telefonata importante per la Lazio e il momento in cui, dopo averla conclusa, sua moglie gli rivolse una battuta che lo fece riflettere. Un retroscena che mostra come abbia affrontato le sfide e le incertezze del percorso professionale, mantenendo sempre equilibrio e determinazione.
L'ex difensore rivela un retroscena sulla carriera di allenatore che risale a qualche anno fa. "C'è stato un momento che questa cosa poteva succedere" ma mise subito il cuore in pace e fece tacere la vocina che gli sussurrava dal profondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alessandro Nesta racconta i soldi messi nelle buste al Milan: “Maldini ci diceva quanto mettere”
Leggi anche: Alex Belli e Delia Duran presto genitori, lui: “La mia ex moglie disse una cattiveria. Questo figlio è un miracolo”
Alessandro Nesta racconta i soldi messi nelle buste al Milan: “Maldini ci diceva quanto mettere” - Alessandro Nesta nel 2002 veniva dalla Lazio di Cragnotti, dove già aveva vinto tanto, ma l'approdo al Milan di Berlusconi, quando aveva 26 anni, gli fece conoscere un livello ancora più alto, dove ... fanpage.it
«Quella porcheria prima del panettone». Una fetta di panettone e un brindisi. Alessandro Nesta scherzava così, pochi giorni prima di Natale. Era convinto di esserselo meritato quel panettone. Niente di tutto questo. Il Monza perde contro la Juventus giocando - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.