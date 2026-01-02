Alessandro Giuli inaugura un museo per Mario Sironi il pittore amico del Fascio

Alessandro Giuli ha aperto un museo dedicato a Mario Sironi, figura significativa del panorama artistico italiano e amico del Fascio. L’iniziativa si inserisce in un contesto storico e culturale complesso, segnato anche da recenti cambiamenti istituzionali come le dimissioni e l’interregno alla Gnam. Questa apertura rappresenta un’occasione per approfondire il rapporto tra l’artista e il suo tempo, offrendo uno sguardo attento e rispettoso sulla sua opera e sul suo ruolo storico.

Roma. In principio furono Sangiuliano e gli elfi di Tolkien. Vennero poi le dimissioni e l’interregno alla Gnam. Ossia la mostra tra Genny e Giuli – forme uniche della continuità nello s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Alessandro Giuli inaugura un museo per Mario Sironi, il pittore amico del Fascio Leggi anche: Il Museo Marini riparte di slancio. Iniziati i lavori a palazzo del Tau: "E una mostra su Marino pittore" Leggi anche: Noale in lutto, è morto il pittore Mario Maccatrozzo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alessandro Giuli inaugura un museo per Mario Sironi, il pittore amico del Fascio. Alessandro Giuli inaugura un museo per Mario Sironi, il pittore amico del Fascio - Dopo le mostre su Tolkien e sul Futurismo, nel 2026 il ministero della Cultura dedica un grande museo all'inizatore del Novecento ... ilfoglio.it

Mic, Giuli nomina Collegi revisori dei conti di importanti musei - Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato i decreti di nomina per i componenti dei Collegi dei revisori dei conti di alcuni importanti istituti museali. ansa.it

Da Porta Metronia a Colosseo, inaugurate stazioni-museo della Linea C - (askanews) – Una finestrella chiamata “Oculus” che mostra un’angolazione tutta nuova e inaspettata del Colosseo: si trova nella nuova stazione della Metro C Colosseo- askanews.it

La classifica dei film più finanziati nel 2025 dal tax credit del Mic di Alessandro Giuli: a sorpresa il primo è "M il figlio del secolo" tratto dal libro di Antonio Scurati. Una serie tv interpretata da Luca Marinelli e contestatissima proprio dalla maggioranza di govern - facebook.com facebook

"Bel libro, quel Passo delle oche (2007, Einaudi) di Alessandro Giuli: un saggio caustico sulla destra italiana, da Almirante a Fini. Il racconto di come gli eredi del Msi avevano marciato dalle catacombe al potere. Con randellate sparse (La Russa definito «pitto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.