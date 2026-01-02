Durante la notte di Capodanno a Recanati, la polizia locale ha intensificato i controlli sui distributori automatici di alcolici. Oltre alla vigilanza per il concerto in piazza Leopardi, è stata condotta un’operazione mirata a verificare il rispetto delle normative sulla vendita di bevande alcoliche, con particolare attenzione alle eventuali irregolarità. Questa attività si inserisce nell’azione di tutela della sicurezza pubblica e del rispetto delle norme vigenti.

Non solo musica, brindisi e spettacolo in piazza Leopardi: nella notte di Capodanno la polizia locale di Recanati ha affiancato alle attività di vigilanza per il concerto una mirata operazione di controllo sul rispetto della normativa che disciplina la vendita di bevande alcoliche, con particolare attenzione ai distributori automatici presenti sul territorio. Un’azione preventiva, disposta direttamente dal comando di polizia locale, che rientra in un più ampio piano di tutela della sicurezza pubblica e della salute dei cittadini, con un occhio di riguardo soprattutto ai più giovani. La normativa è chiara: è vietata in modo assoluto la vendita di alcolici ai minori di 18 anni e, per quanto riguarda i distributori automatici è imposto il divieto totale di erogazione di bevande alcoliche dalle 24 alle 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alcolici dai distributori, scattano i sequestri

Leggi anche: Controlli del Nas in due paninerie, scattano scattano sanzioni e sequestri di alimenti non tracciati

Leggi anche: Blitz contro i bracconieri: scattano denunce e sequestri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alcolici dai distributori, scattano i sequestri.

Alcolici dai distributori, scattano i sequestri - Denunciati e sanzionati i gestori degli impianti automatici ... msn.com