Alberto Petillo in tanti lidi campani il 9° tuffo identitario

Alberto Petillo è noto per portare con sé il vessillo del Regno delle Due Sicilie durante le sue iniziative nei lidi campani. Tra tradizione e identità, il suo gesto rappresenta un richiamo alla storia e all’eredità culturale di questa regione. In molte occasioni, il suo “9° tuffo identitario” sottolinea il valore della memoria storica e dell’appartenenza, mantenendo vivo il legame tra passato e presente.

Alberto Petillo riporta, come ormai è consuetudine, il vessillo del Regno delle Due Sicilie in riva al mare. Insieme a tanti ospiti di eccezione, ieri, 1 Gennaio 2026, si è tenuto il "9° Tuffo identitario". Di seguito il comunicato dell'evento. Alberto Petillo: "Iniziativa che anche quest'anno ha coinvolto in simultanea tanti lidi". Così recita il comunicato di Alberto Petillo: "Si è svolta oggi la nona edizione del "Tuffo identitario", una manifestazione che da dodici anni – con la sola pausa imposta dal periodo Covid – vede gruppi di "tritoni" sfidare il mare invernale per un bagno beneaugurante, con la bandiera del Regno delle Due Sicilie stretta tra le mani.

