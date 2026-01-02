Alberto Giusta alza il sipario sul 2026 del Teatro Verdi con “L’inganno”.

Alberto Giusta inaugura il 2026 del Teatro Verdi di Monte San Savino con la messa in scena di “L’inganno”. L’evento segna l’inizio di una nuova stagione dedicata al teatro di parola, offrendo al pubblico un’opportunità di riflessione e confronto attraverso un’opera che invita alla riflessione. Un appuntamento che arricchisce il panorama culturale della città, confermando l’importanza del teatro come spazio di dialogo e crescita.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Il 2026 del Teatro Verdi di Monte San Savino si apre nel segno del grande teatro di parola con “L’inganno. L’incantevole pericolo di una bugia perfetta”, in scena giovedì 8 gennaio alle ore 21:15. Un debutto d’anno intenso e coinvolgente per un invito al pubblico a iniziare il nuovo anno scegliendo il teatro come luogo di riflessione, emozione e bellezza condivisa lasciandosi coinvolgere da una storia potente, che parla di arte, verità e responsabilità. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

