Al via la riqualificazione del giardino urbano di via Petronio a Bagheria

Il Comune di Bagheria ha avviato i lavori di riqualificazione del giardino urbano di via Petronio, grazie a un finanziamento ottenuto recentemente. L’intervento mira a migliorare gli spazi verdi pubblici, offrendo un’area più curata e accessibile per la comunità. La rinnovata area verde contribuirà a valorizzare il quartiere e a promuovere momenti di socializzazione e rispetto ambientale.

Il giardino urbano in via Petronio sarà riqualificato. Il Comune di Bagheria ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione dei lavori. Un intervento importante, che sarà realizzato grazie al finanziamento di 32 mila euro ottenuto dall'assessorato regionale all'Agricoltura, cui si aggiungerà.

