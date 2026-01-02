Al via i saldi invernali Confcommercio | A Reggio le famiglie pronte a spendere 120 euro a testa

I saldi invernali 2026 iniziano domani a Reggio Calabria e in tutta la Calabria. Secondo Confcommercio, le famiglie sono pronte a spendere in media circa 120 euro a testa. Questo periodo rappresenta un momento importante per il settore commerciale, offrendo opportunità di acquisto e di rilancio per le attività locali. La stagione si apre con aspettative di ripresa e di un mercato che si prepara a una fase di consolidamento.

Al via domani i saldi invernali 2026 a Reggio Calabria e in tutta la Calabria, un appuntamento atteso da famiglie e imprese. Secondo le stime del Centro studi di Confcommercio Calabria, come riportato da Ansa, il giro d'affari complessivo potrebbe oscillare tra i 110 e i 130 milioni di euro.

