Al Teatro CortéSe Gianluca D’Agostino e Rossella Amato presentano ' Da Est a Ovest'

Da napolitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro CortéSe dei Colli Aminei ospita domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18.00 lo spettacolo 'Da Est a Ovest', con Gianluca D’Agostino e Rossella Amato. L’evento fa parte della VII Stagione Teatrale del teatro, che si conferma come spazio dedicato alla drammaturgia contemporanea e alle narrazioni sul presente. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che approfondisce temi attuali con attenzione e sobrietà.

Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue il cammino della VII Stagione Teatrale, confermandosi luogo attento alla drammaturgia contemporanea e al racconto del presente. Sul palcoscenico di viale del Capricorno va in scena “Da Est a Ovest”, commedia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

al teatro cort233se gianluca d8217agostino e rossella amato presentano da est a ovest

© Napolitoday.it - Al Teatro CortéSe, Gianluca D’Agostino e Rossella Amato presentano 'Da Est a Ovest'

Leggi anche: Da Est a Ovest: il nuovo dramma di Gianluca D’Agostino approda al Politeama di Napoli

Leggi anche: “Da Est a Ovest”, al Politeama in scena la fragilità dei rapporti umani nella società moderna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.