Al Teatro CortéSe Gianluca D’Agostino e Rossella Amato presentano ' Da Est a Ovest'
Il Teatro CortéSe dei Colli Aminei ospita domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18.00 lo spettacolo 'Da Est a Ovest', con Gianluca D’Agostino e Rossella Amato. L’evento fa parte della VII Stagione Teatrale del teatro, che si conferma come spazio dedicato alla drammaturgia contemporanea e alle narrazioni sul presente. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che approfondisce temi attuali con attenzione e sobrietà.
🔗 Leggi su Napolitoday.it
