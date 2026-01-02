Al Teatro CortéSe arriva Da Est a Ovest con Gianluca D’Agostino e Rossella Amato

Il Teatro CortéSe dei Colli Aminei ospita, domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18.00, lo spettacolo Da Est a Ovest con Gianluca D’Agostino e Rossella Amato. L’evento fa parte della VII Stagione Teatrale, che si distingue per l’attenzione alla drammaturgia contemporanea e ai temi attuali, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e confronto attraverso rappresentazioni di qualità.

Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue il cammino della VII Stagione Teatrale, confermandosi luogo attento alla drammaturgia contemporanea e al racconto del presente. Sul palcoscenico di viale del Capricorno va in scena "Da Est a Ovest", commedia scritta e diretta da Gianluca D'Agostino, che ne è anche protagonista insieme a Rossella Amato.

