Al Palazzo Nunziante la presentazione di Dove finisce la sera di Bruno D’Amato
Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17, presso il Palazzo Nunziante di Napoli, si terrà la presentazione del romanzo “Dove finisce la sera” di Bruno D’Amato. L’evento si svolgerà in via Domenico Morelli, 7, presso la sede Fideuram Napoli. Un’occasione per conoscere il primo lavoro dell’autore, in un contesto storico e architettonico di rilievo cittadino.
Presso il Palazzo Nunziante, edificio di valore storico e architettonico di Napoli, ubicato in via Domenico Morelli, 7 (Piazza De’ Martiri), Sede Fideuram Napoli, venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17,00 si terrà la presentazione del primo romanzo di Bruno D’Amato “Dove finisce la sera”- Kairos. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
