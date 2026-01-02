Al Palazzo Nunziante la presentazione di Dove finisce la sera di Bruno D’Amato

Da napolitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17, presso il Palazzo Nunziante di Napoli, si terrà la presentazione del romanzo “Dove finisce la sera” di Bruno D’Amato. L’evento si svolgerà in via Domenico Morelli, 7, presso la sede Fideuram Napoli. Un’occasione per conoscere il primo lavoro dell’autore, in un contesto storico e architettonico di rilievo cittadino.

Presso il Palazzo Nunziante, edificio di valore storico e architettonico di Napoli, ubicato in via Domenico Morelli, 7 (Piazza De’ Martiri), Sede Fideuram Napoli, venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17,00 si terrà la presentazione del primo romanzo di Bruno D’Amato “Dove finisce la sera”- Kairos. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

al palazzo nunziante la presentazione di dove finisce la sera di bruno d8217amato

© Napolitoday.it - Al Palazzo Nunziante, la presentazione di “Dove finisce la sera” di Bruno D’Amato

Leggi anche: Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di "Federico il Grande" a cura di Amato Michele Iuliano

Leggi anche: La ballata dei destini incrociati: presentazione: presentazione a Palazzo Alvaro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

palazzo nunziante presentazione finisceAl Palazzo Nunziante, la presentazione di “Dove finisce la sera” di Bruno D’Amato - Presso il Palazzo Nunziante, edificio di valore storico e architettonico di Napoli, ubicato in via Domenico Morelli, 7 (Piazza De’ Martiri), Sede Fideuram Napoli, venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17,00 ... napolitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.