Al Napoli serve un’alternativa a Lang all’estero c’è più possibilità di trovare qualcuno in prestito
Il Napoli valuta l'acquisto di un esterno d’attacco in vista del mercato invernale, con l’obiettivo di ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Conte. Con Lang in uscita, la ricerca di un’alternativa più versatile si fa più urgente, considerando anche le possibilità di prestito offerte dal mercato internazionale. Questa scelta mira a rafforzare la rosa e mantenere la competitività durante la seconda parte della stagione.
Il Napoli potrebbe optare per un nuovo esterno d’attacco nel mercato invernale, per dare un’alternativa in più al 3-4-2-1 adoperato da Conte nelle ultime settimane. Le possibili mosse di mercato del Napoli. Luca Marchetti, giornalista Sky, ha dichiarato a Radio Marte: « Tra Lang e Lucca penso che la situazione più concreta possa riguardare l’ex Udinese: ha giocato poco, in prospettiva giocherà ancora meno con il rientro di Lukaku. La necessità di separarsi penso sia reciproca: fare sei mesi altrove per esternare la competitività potrebbe servire al giocatore. Mazzocchi sembra sempre con la valigia pronta e poi resta sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
