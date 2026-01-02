Al cinema e in pigiama | il Capodanno alternativo di quattro famiglie

Quattro famiglie di Forlì hanno deciso di trascorrere il Capodanno in modo originale, unendo l’amore per il cinema e il comfort del pigiama. L’idea, nata in modo spontaneo, si è trasformata in una tradizione condivisa: passare la notte di capodanno al cinema, accompagnati da bibite e popcorn. Un modo semplice e rilassato per salutare l’anno nuovo, all’insegna della convivialità e del relax.

