Al cinema e in pigiama | il Capodanno alternativo di quattro famiglie
Quattro famiglie di Forlì hanno deciso di trascorrere il Capodanno in modo originale, unendo l’amore per il cinema e il comfort del pigiama. L’idea, nata in modo spontaneo, si è trasformata in una tradizione condivisa: passare la notte di capodanno al cinema, accompagnati da bibite e popcorn. Un modo semplice e rilassato per salutare l’anno nuovo, all’insegna della convivialità e del relax.
Nata un po' per scherzo, per condividere un momento dell'anno insieme in relax, ma non fra le mura di casa, l'idea di quattro famiglie forlivesi si è poi concretizzata in realtà: trascorrere il capodanno tutti al cinema armati di bibite e popcorn ma rigorosamente in pigiama. È l'idea che hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
