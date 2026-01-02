Al Cilento Outlet arrivano la Befana e i saldi per tutta la famiglia

Dal 2 al 6 gennaio, al Cilento Outlet, la Befana farà visita alla Casa di Babbo Natale, creando un’occasione speciale per le famiglie. Durante questo periodo, saranno disponibili anche i saldi, offrendo l’opportunità di acquisti convenienti per tutti. Un momento di festa e shopping, pensato per regalare piacevoli ricordi e approfittare delle offerte post-natalizie.

Dal 2 al 6 gennaio, la Befana sarà gradita ospite nella Casa di Babbo Natale, accogliendo i più piccoliinsieme al celebre personaggio che ha accompagnato il pubblico durante le festività natalizie. Un’occasionespeciale per salutare le feste in un’atmosfera magica e coinvolgente, pensata per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Al Cilento Outlet arrivano la Befana e i saldi per tutta la famiglia Leggi anche: Maximall Pontecagnano: dal 2 al 6 gennaio arrivano la Befana e i saldi invernali Leggi anche: Arrivano i saldi. Ulteriori sconti sui prezzi outlet Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dopo il Natale dei record, al Cilento Outlet arriva la Befana e, dal 3 gennaio, i saldi per tutta la famiglia - StampaDopo il Natale dei record, al Cilento Outlet arrivano la Befana e, dal 3 gennaio, i saldi per tutta la famiglia. salernonotizie.it

Al Cilento Outlet arrivano la Befana e i saldi per tutta la famiglia - Dal 2 al 6 gennaio, la Befana sarà gradita ospite nella Casa di Babbo Natale, accogliendo i più piccoli insieme al celebre personaggio che ha accompagnato il pubblico durante le ... salernotoday.it

Al Cilento Outlet in arrivo la Befana e i saldi invernali per tutta la famiglia - Dopo il Natale dei record, al Cilento Outlet dal 2 al 6 gennaio, la Befana sarà ospite nella Casa di Babbo Natale e accoglierà i più piccoli insieme al celebre personaggio ... msn.com

Dopo il Natale dei record, al Cilento Outlet arriva la Befana e, dal 3 gennaio, i saldi per tutta la famiglia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.