Al Cenacolo Francescano va in scena lo Schiaccianoci tra Art Déco e magia fiabesca

Al Cenacolo Francescano, il Balletto di Milano presenta una nuova versione dello “Schiaccianoci”, un classico delle festività rivisitato con eleganza tra elementi Art Déco e atmosfere fiabesche. La produzione, apprezzata a livello internazionale, apre la stagione natalizia offrendo un’esperienza raffinata e suggestiva, ideale per tutte le età. Un’occasione per scoprire un balletto che unisce tradizione e modernità in un contesto culturale unico.

Il Balletto di Milano ha inaugurato la stagione delle festività con una nuova, raffinata produzione de “Lo Schiaccianoci”, titolo tra i più amati dal pubblico internazionale. A Lecco, sarà in scena al Teatro Cenacolo Francescano, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 20.30. Eleganza, qualità artistica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Le scenografie di Marco Pesta amplificano la magia della produzione: dal salone d'ispirazione Art Déco, lo spettatore viene guidato in un bosco incantato, dove luci e atmosfere rarefatte trasformano

