Akragas Cipolla sprona la squadra in vista della sfida di Ragusa | Bisogna fare qualcosa in più
L'Akragas si prepara alla ripresa del campionato affrontando la Pro Ragusa, una sfida impegnativa in trasferta. Cipolla invita la squadra a migliorare l'impegno e la concentrazione, sottolineando l'importanza di dare il massimo in vista delle prossime partite. La sfida rappresenta un'occasione per rafforzare il percorso e consolidare la posizione in classifica, con l'obiettivo di ottenere risultati positivi e continuare a crescere.
L'Akragas riparte dal girone di ritorno e lo fa sul campo della Pro Ragusa, una trasferta tradizionalmente insidiosa. Alla vigilia del match parla il capitano Alfonso Cipolla, che invita la squadra a reagire con determinazione dopo i passi falsi che hanno fatto allungare a 5 i punti di distacco.
Akragas verso Ragusa, Cipolla: “dobbiamo fare qualcosa in più e riprendere il cammino” - A parlare è il capitano Alfonso Cipolla, che fotografa clima, consapevolezza e spirito del gruppo. grandangoloagrigento.it
