Akragas Cipolla sprona la squadra in vista della sfida di Ragusa | Bisogna fare qualcosa in più

L’Akragas si prepara alla ripresa del campionato affrontando la Pro Ragusa, una sfida impegnativa in trasferta. Cipolla invita la squadra a migliorare l’impegno e la concentrazione, sottolineando l’importanza di dare il massimo in vista delle prossime partite. La sfida rappresenta un’occasione per rafforzare il percorso e consolidare la posizione in classifica, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi e continuare a crescere.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.