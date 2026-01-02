Aiuto concreto Strage in Svizzera il piano di Von der Leyen che coinvolge tutti gli europei

Dopo l’incendio nel club di Crans-Montana, Bruxelles ha annunciato un intervento di supporto e assistenza. La proposta di Von der Leyen mira a garantire aiuto concreto alle vittime e alle comunità colpite, coinvolgendo tutti gli Stati europei. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’impegno dell’Unione nel fronteggiare emergenze e garantire supporto immediato in situazioni di crisi.

Dopo il tragico incendio nel club di Crans-Montana, da Bruxelles arriva un messaggio di vicinanza e di aiuto concreto. “Siamo pienamente solidali con la Svizzera: la Commissione sta coordinando gli aiuti offerti dai Paesi di tutta Europa e continueremo a fornire assistenza secondo necessità”. La Commissione Ue è in contatto con le autorità elvetiche per attivare supporto medico. Nella nota, la presidente Ursula von der Leyen ha rivolto il pensiero a chi ha perso tutto in poche ore: “Questo è un inizio d’anno tragico per tante famiglie. Il mio cuore è rivolto alla comunità in lutto, alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che hanno perso i propri cari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

