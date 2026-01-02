Aiuto concreto Strage in Svizzera il piano di Von der Leyen che coinvolge tutti gli europei
Dopo l’incendio nel club di Crans-Montana, Bruxelles ha annunciato un intervento di supporto e assistenza. La proposta di Von der Leyen mira a garantire aiuto concreto alle vittime e alle comunità colpite, coinvolgendo tutti gli Stati europei. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’impegno dell’Unione nel fronteggiare emergenze e garantire supporto immediato in situazioni di crisi.
Dopo il tragico incendio nel club di Crans-Montana, da Bruxelles arriva un messaggio di vicinanza e di aiuto concreto. “Siamo pienamente solidali con la Svizzera: la Commissione sta coordinando gli aiuti offerti dai Paesi di tutta Europa e continueremo a fornire assistenza secondo necessità”. La Commissione Ue è in contatto con le autorità elvetiche per attivare supporto medico. Nella nota, la presidente Ursula von der Leyen ha rivolto il pensiero a chi ha perso tutto in poche ore: “Questo è un inizio d’anno tragico per tante famiglie. Il mio cuore è rivolto alla comunità in lutto, alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che hanno perso i propri cari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La procuratrice: «Almeno 40 morti, si indaga sulla schiuma insonorizzante che ha preso fuoco». Autorità svizzere: «Identificazione è priorità»; Svizzera, esplosione a Crans-Montana: 47 vittime accertate. Una dozzina di italiani negli ospedali, sei i dispersi; Strage Svizzera, Kristian Ghedina: Sconvolti, non ci si aspetta una cosa così da una festa; Esplosione in Svizzera, 40 morti e 100 feriti – VIDEO.
Strage in Svizzera, la diretta. Palazzo Chigi: «Sei italiani dispersi e 11 feriti». Fuoco partito partito dalle candele sulle bottiglie champagne - Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ... leggo.it
Strage in Svizzera, i primi nomi dei feriti e dispersi italiani dopo il rogo. La Farnesina: «Massima cautela, identificazione complessa» - Emergono i primi nomi dei ragazzi italiani feriti o dispersi dopo il devastante incendio a Crans- msn.com
Crans-Montana, come funziona il protocollo DVI per identificare corpi carbonizzati - “Per arrivare all’identificazione di tutte le vittime” della strage di Crans- msn.com
