Ai domiciliari minaccia la sorella armato di pistola a Capodanno | Non ne posso più di averti intorno

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Capodanno, un uomo di 49 anni agli arresti domiciliari ha minacciato la sorella con una pistola, esprimendo il suo disagio. Successivamente, è riuscito a evadere, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si aggiunge ad altre due evasioni registrate a Roma, evidenziando criticità nella gestione dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Minaccia la sorella con una pistola a Capodanno e poi evade dai domiciliari: 49enne denunciato. Altre due evasioni a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

