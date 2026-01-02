Ai domiciliari minaccia la sorella armato di pistola a Capodanno | Non ne posso più di averti intorno

Nel giorno di Capodanno, un uomo di 49 anni agli arresti domiciliari ha minacciato la sorella con una pistola, esprimendo il suo disagio. Successivamente, è riuscito a evadere, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si aggiunge ad altre due evasioni registrate a Roma, evidenziando criticità nella gestione dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

