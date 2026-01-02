Ai dettagli la cessione di Marianucci alla Cremonese
Il difensore Marianucci si avvicina alla Cremonese di Nicola, segnando la prima cessione ufficiale del Napoli durante questa sessione invernale di mercato. La trattativa sembra ormai definita, aprendo un nuovo capitolo per il giovane calciatore. Maggiori dettagli saranno disponibili prossimamente. L'articolo Ai dettagli la cessione di Marianucci alla Cremonese è tratto da ForzAzzurri.
Il difensore azzurro vicinissimo a vestire la maglia della Cremonese di Nicola. Sembra fatta per la prima cessione del Napoli in questa sessione invernale di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Marianucci Cremonese, ci siamo! Colpo in difesa per la squadra di Nicola: si va verso la chiusura, i dettagli
Leggi anche: Napoli, Marianucci dice addio: in stato avanzato la trattativa con la Cremonese, i dettagli
Napoli, in chiusura la cessione di Marianucci alla Cremonese; Marianucci vicino alla cessione alla Cremonese; Calciomercato Napoli, per Lucca Lazio e Roma. E Marianucci vede Cremona; Marianucci in uscita dal Napoli: ci prova la Cremonese! E' in vantaggio su un altro nome.
Napoli, Marianucci dice addio: in stato avanzato la trattativa con la Cremonese, i dettagli - È infatti in stato avanzato la trattativa per la cessione di Marianucci in ... dailynews24.it
ULTIM’ORA MERCATO – Marianucci a breve sarà della Cremonese: raggiunto l’accordo col Napoli, i dettagli! - Luca Marianucci diventerà a breve un nuovo difensore della Cremonese. ilnapolionline.com
CdM – Mercato Napoli, Marianucci sempre più vicino alla Cremonese: i dettagli - Il Corriere del Mezzogiorno scrive delle operazioni del Napoli nel mercato di gennaio: "Marianucci va verso il prestito secco alla Cremonese, Ambrosino è ... iamnaples.it
Napoli, in chiusura la cessione di Marianucci alla Cremonese
Martinelli vicino alla cessione Tutti i dettagli - facebook.com facebook
Lazio, niente Castellanos contro il Napoli: è fatta per la cessione al West Ham! Cifre e dettagli x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.