Il difensore Marianucci si avvicina alla Cremonese di Nicola, segnando la prima cessione ufficiale del Napoli durante questa sessione invernale di mercato. La trattativa sembra ormai definita, aprendo un nuovo capitolo per il giovane calciatore. Maggiori dettagli saranno disponibili prossimamente. L'articolo Ai dettagli la cessione di Marianucci alla Cremonese è tratto da ForzAzzurri.

