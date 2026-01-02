Lunedì scorso, in via Coccola a Spilamberto, si è verificato un episodio che ha coinvolto un agricoltore di 53 anni, Egidio Capponi. Ferito durante un episodio di attacco, ha trovato salvezza grazie al suo cane. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in zone rurali e sulla presenza di predatori selvatici nelle aree agricole della zona.

Momenti di terrore lunedì scorso in via Coccola, a Spilamberto, per l’agricoltore 53enne Egidio Capponi. In serata, mentre stava portando fuori dalla recinzione di casa il sacco della carta per la raccolta differenziata, è stato assalito da tre lupi, che lo hanno ferito in diverse parti del corpo. Uno dei suoi tre pastori maremmani si è accorto di quello che stava succedendo ed è intervenuto, riuscendo di fatto a salvargli la vita. Dopo diverse ore trascorse al pronto soccorso, dove gli sono state fatte tutte le profilassi del caso, ora Capponi è fuori pericolo – per il momento gli sono stati dati 20 giorni di prognosi - ma dovrà comunque seguire una terapia antibiotica, per cercare di evitare l’insorgere di infezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agricoltore ferito: "Assalito dai lupi. Sono stato salvato dal mio cane"

